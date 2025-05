Grande successo per il Festival dell'economia di Trento: un'edizione sorprendente

"Porto a casa una straordinaria soddisfazione perché ancora una volta questa edizione è stato un grande Festival, con giornate formidabili, non solo per il Gruppo Sole 24 Ore, ma per Trento, per i trentini e penso di poter dire che abbiamo fatto anche un po' l'agenda del Paese in questa settimana. Abbiamo cominciato a farlo perché i festeggiamenti dureranno fino alla fine dell'anno e saranno festeggiamenti lunghi, importanti, perché 160 anni non passano in un colpo d'ala". Lo ha detto Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, e presidente del Comitato scientifico del Festival dell'economia di Trento, che oggi si conclude con la cerimonia al Teatro Sociale.

"Quando all'inizio abbiamo parlato di una Davos popolare, che vuol dire riuscire a parlare delle grandi tematiche e riuscire a trasmetterle alla popolazione comune, questo penso sia avvenuto. È anche, io credo, un passaggio culturale per il Festival", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Un Festival "critico e ci piace proprio pensare che su questa strada si possa proseguire anche nei prossimi anni. L'edizione secondo me è stata davvero bella. Per certe aspetti anche sorprendente. La partecipazione è stata incredibile, già da giovani di mattina, la gente ha proprio voglia di venire, c'è un popolo del festival molto affezionato", ha detto l'ad di Trentino Marketing, Maurizio Rossini.

"Porto a casa una grande soddisfazione, veder realizzato un anno di lavoro fatto con le istituzioni trentine con tutto il Gruppo 24 ore e anche devo dire il coinvolgimento della cittadinanza dei turisti che sono venuti, soprattutto dei ragazzi, a cui abbiamo dato un incarico di responsabilità, abbiamo chiesto di partecipare attivamente, proponendo argomenti e anche in alcuni casi sviluppandoli", ha detto l'ad del Gruppo 24 Ore, Federico Silvestri.