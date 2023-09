Governo, Visione Digitale Futuro 2023 su Lago di Como

Tre giorni di lavori, cinque aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da diversi Paesi, con la presenza di rappresentanti del Governo italiano, con 10 Ministri già confermati. Sono questi alcuni dei numeri della prima edizione di ComoLake2023 - Next Generation Innovations, la 'Cernobbio del digitale', che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 ottobre al centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba, sul lago di Como. La Expo Conference è organizzata da Now Italia con il patrocinio della Presidenza del consiglio e del dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei Ministri. Alla presentazione, svoltasi a Villa Erba a Cernobbio, ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti. La Cernobbio del digitale vedrà una "rappresentanza significativa del governo. A ComoLake2023 avremo la visione corale dell'esecutivo sul futuro digitale. E la città diventerà per tre giorni il luogo di confronto internazionale sulle applicazioni e sulle policy nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti", ha detto Butti.