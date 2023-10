Governo, prudenza in manovra condivisibile, dice Gelera (Inps)

"Le misure messe in campo dal governo sono di estrema prudenza, prudenza che è assolutamente comprensibile" in questa fase economica. Lo afferma Micaela Gelera, commissaria straordinaria dell'Inps a proposito delle norme in materia previdenziale, a partire da 'quota 104', contenute in manovra. "L'estrema prudenza è una motivazione che in questo momento è fondamentale -risponde Gelera a margine dell'inaugurazione della filiale metropolitana dell'Inps di Milano centro - perché viviamo una situazione economica" difficile "dovuta alle crisi internazionali, all'aumento dell'inflazione e una situazione demografica molto particolare dovuta alla denatalità e l'invecchiamento della popolazione. Quindi è assolutamente comprensibile l'estrema prudenza delle norme che sono state messe in campo dal governo", conclude la commissaria straordinaria dell'Inps.