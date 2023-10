Governo decide, altri piani sono esclusi

Il Governo su Tim ha già deciso e non cambierà strada, anche davanti a una nuova proposta. "Con riferimento alla sedicente proposta recentemente emersa sul futuro di Tim, il Governo fa notare di aver preso altre decisioni che contemplano un altro piano, reso manifesto alla società Tim e al mercato con trasparenza e nelle modalità corrette. Qualsiasi altra iniziativa è estranea alle intenzioni del Governo". Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'esecutivo in merito al contro piano di Merlyn Advisor su Tim E Tim, su richiesta di Consob, conferma di aver ricevuto nella giornata di venerdì scorso una comunicazione da Merlyn Advisor Ltd e Rn Capital Partner. La società sta verificando la partecipazione azionaria in capo al fondo, che ieri ha dichiarato di avere un quota inferiore al 3% ma di essere preparato a salire al 5% per poter chiedere la convocazione di un'assemblea, e sottoporrà il documento al consiglio di amministrazione, che si riunirà il prossimo 3 novembre.