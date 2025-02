Governo al lavoro sul caro-bollette: vertice a Palazzo Chigi con Meloni e ministri

Vertice di governo in mattinata a Palazzo Chigi sulla questione del caro-bollette. Il tema, come confermano diverse fonti, è stato infatti al centro di una riunione a cui hanno preso parte la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (videocollegato da Bruxelles), quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto e quello degli Affari europei Tommaso Foti. Il governo sta lavorando a misure da inserire in un provvedimento che potrebbe arrivare in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.