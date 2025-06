Gota (Eurizon), donne dirigenti al 30%, parità? ancora 70 anni

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro in posizioni dirigenziali si attesta al 30% a livello globale, in crescita del 2,4% dal 2015 al 2023. Di questo passo, occorrono circa 70 anni per raggiungere la parità. Così Maria Luisa Gota, responsabile divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo e amministratore delegato di Eurizon Capital Sgr durante il W Leadership Summit in corso a Milano.

"Nell'Unione europea - ha continuato - le cose vanno un po' meglio (bastano poco più di 50 anni), mentre l'Italia fa meglio della media UE per quanto riguarda il divario retributivo tra i sessi e la percentuale di donne con ruoli non esecutivi negli organi decisionali delle maggiori società quotate".

"Dalla nostra prospettiva di investitori - ha sottolineato Gota - rileviamo una maggiore performance relativa tra le aziende quotate più virtuose dal punto di vista della governance rispetto a quelle con le pratiche più deboli. Questo ci incoraggia nel sostenere attivamente politiche di equilibrio di genere nell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società quotate e nella presentazione delle liste per i candidati di minoranza agli organi sociali delle aziende quotate in Italia".