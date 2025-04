αgorai: nuovo hub di innovazione a Trieste da Generali e Regione Fvg

Si chiama αgorai ed è l'innovation hub che Generali, con Regione Fvg e altri partner privati, realizzerà a Trieste a Palazzo Carciotti. L'annuncio è stato fatto questa mattina al Generali Convention Center in un incontro aperto dal presidente della Regione Massimilano Fedriga. "E' l'inizio di percorso - ha detto Fedriga - che Regione Fvg aveva ipotizzato da parecchio tempo. Abbiamo grandi centri di ricerca. Volevamo fare quel passo in avanti per favorire la ricerca applicata. Questo è un esempio che guarda al futuro e sarà un fulcro europeo dove si potranno trovare risposte sulle nuove tecnologie. Non posso che ringraziare Generali. È un'esperienza straordinaria perché c'è una partnership tra pubblico e privato, è un sistema che investe insieme, per un interesse collettivo".

Ricordando le aziende coinvolte, Fedriga ha aggiunto che "sono convinto che tanti altri soggetti arriveranno per crescere insieme, un'opportunità che consentirà al tutto Paese di crescere. Se perdiamo il treno dell'intelligenza artificiale - ha concluso - perdiamo occasioni di sviluppo. Per questo la Regione ci crede e ci ha creduto". Fedriga ha quindi consegnato la medaglia del Presidente della Repubblica a Philippe Donnet, Amministratore delegato di Generali.