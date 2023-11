Goldman Sachs,primo taglio tassi Bce in terzo trimestre 2024

Goldman Sachs ha abbassato le sue previsioni sul tasso di riferimento della Bce per il 2024 al 3,5% e si aspetta il primo taglio del tasso di riferimento nel terzo trimestre dell'anno prossimo, viste anche le sue previsioni su un'inflazione core "più debole". Lo si legge in un report della banca d'affari statunitense, che abbassa "le previsioni sull'inflazione core per l'area euro nel 2024 al 2,6% su base annua". Gli analisti di Goldman Sachs hanno anche limato le loro stime sul rapporto tra euro e dollaro a 3/6/12 mesi rispettivamente a 1,04/1,06/1,10 anche per "la crisi energetica e altri fattori che continuano a pesare sull'euro".