Goldman, 'possibile rialzo del greggio fino a 100 dollari'

Gli analisti di Goldman Sachs ritengono che ci siano le condizioni per un rialzo del greggio fino a 100 dollari al barile nei prossimi 6 mesi. "I mercati - spiegano - hanno recentemente trovato una base più solida, con un rialzo del greggio di 8 dollari al barile nelle ultime 3 settimane, facendo perno sul deficit delle scorte atteso per il secondo semestre dell'anno". "Con un posizionamento ancora leggero - proseguono gli analisti di Goldman Sachs - riteniamo che gli attuali prezzi piatti continuino a muoversi verso l'alto, puntando a 86 dollari al barile per il brent con consegne nel dicembre del 2023".