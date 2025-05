Golden power su Unicredit e Bpm: Giorgetti conferma il monitoraggio in corso

C'è un golden che prevede una procedura di monitoraggio, questo monitoraggio è stato avviato. Nella procedura di monitoraggio Unicredit e Banco Bpm hanno fatto le loro osservazioni. Noi dovremo dare una risposta a queste osservazioni nell'ambito del monitoraggio. Nel frattempo - è un loro diritto - hanno deciso di andare in tribunale - vanno tutti in tribunale in questo Paese, la causa non si nega a nessuno - e la cosa si incasina. Noi andremo avanti nel monitoraggio e gli daremo le risposte che dovremo dare, in assoluto coordinamento tra Mef e Palazzo Chigi, assoluto". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a chi gli chiedeva del golden power su Unicredit e Bpm.

Sulla vicenda Unicredit-Bpm "dall'inizio, dal primo giorno c'è coordinamento tra palazzo Chigi e Mef, tra Giorgetti e Meloni. Se ci fosse un minimo di disallineamento non troverete l'annuncio delle dimissioni, troverete le dimissioni perché le dimissioni non si annunciano ma si fanno, è chiaro?", ha puntualizzato Giorgetti. A chi gli chiedeva un valutazione sulla Consob a proposito di dimissioni, ha risposto: "Ho appena detto come si fa".