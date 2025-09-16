Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Gme, prezzo elettricità sale a 111,16 euro al MWh

La settimana precedente era a 106,446

Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 settembre il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 111,16 euro al MWh, in rialzo rispetto ai 106,46 euro registrati nella settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,5 milioni di MWh, con la liquidità all'81,2%. I prezzi medi si sono attestati tra 108,82 euro al MWh del Nord e 121,62 euro al MWh della Sicilia.

