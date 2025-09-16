Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Robert Redford mortoIsraele a GazaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraGli indiani di Jindal Steel vogliono comprare Thyssenkrupp
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Gli indiani di Jindal Steel vogliono comprare Thyssenkrupp

Gli indiani di Jindal Steel vogliono comprare Thyssenkrupp

Per ora non ci sono dettagli. Positiva la reazione del sindacato

Per ora non ci sono dettagli. Positiva la reazione del sindacato

Per ora non ci sono dettagli. Positiva la reazione del sindacato

La Thyssenkrupp Ag ha ricevuto un'offerta non vincolante da parte dell'azienda indiana Jindal Steel International per acquisire Thyssenkrupp Steel Europe, è la stessa azienda a comunicarlo. Il gruppo tedesco non ha rivelato ulteriori dettagli se non che l'offerta sarà attentamente vagliata.

Il sindacato della Ig-Metall ha accolto positivamente la notizia: "Il fatto che un gruppo siderurgico orientato alla crescita come Jindal voglia entrare come investitore strategico in Thyssenkrupp Steel è fondamentalmente una buona notizia per i nostri dipendenti" ha affermato Juergen Kerner, vicepresidente dell'Ig-Metall, confermando che "i rappresentanti dei lavoratori sono pronti a partecipare in modo costruttivo al processo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata