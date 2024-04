Glass Lewis, 'per Tim votate sì alla lista Labriola'

Il cda di Tim dovrebbe poter contare contare sull'appoggio dei fondi: anche il maggior proxy advisor americano Glass Lewis, dopo Iss, nel report che invia ai suoi clienti consiglia di votare a favore di tutte le proposte del cda e in particolare della lista sua lista che conferma Pietro Labriola amministratore delegato e Alberta Figari presidente. I fondi che si fanno consigliare dai due proxy advisor si stima possano catalizzare nel complesso fino al 10% del capitale nell'assemblea del 23 aprile. Consiglia di astenersi sulle liste di Merlyn, Bluebell e Asati perchè "non sono nell'interesse dei soci". Per il collegio sindacale consiglia di appoggiare la lista Vivendi. ma "non è nell'interesse degli azionisti" eleggere Mara Vanzetta presidente e consiglia il voto a favore del candidato delle sgr e dei fondi, Francesco Fallacara.