Giustizia Usa, 'argentina Ypf deve cedere il 51% azioni'

La giustizia statunitense ha ordinato alla partecipata argentina del petrolio e del gas Ypf di cedere il 51% del pacchetto azionario ai fondi Burford ed Eton Park beneficiari di un reclamo per 16 miliardi di dollari contro la statalizzazione della compagnia avvenuta nel 2012. E' quanto si legge in una sentenza della giudice Loretta Preska della Corte del distretto Sud di New York.

Nella sentenza si legge che viene "accolta" la richiesta dei querelanti di "trasferire le azioni su un conto di deposito globale presso la Bank of New York Mellon ("BNYM") a New York entro 14 giorni dalla data del presente ordine". La giudice Preska precisa inoltre di aver incaricato BNYM di "avviare il trasferimento delle quote di proprietà della Repubblica Argentina ai querelanti entro un giorno lavorativo dalla data di deposito delle azioni sul conto".

L'argentina Ypf aveva siglato di recente un memorandum di intesa con l'italiana Eni per produrre ed esportare 12 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto dal giacimento patagonico di Vaca Muerte.