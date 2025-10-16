Giuseppe Marsocci nominato dal Cda Ad del Gruppo Armani

Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato. Lo annuncia il Cda, dove Marsocci - da 23 anni all'interno del gruppo - fa il suo ingresso.

Marsocci, in passato Ceo America del Gruppo, dal 2019 ha affiancato direttamente Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. Proposto all'unanimità dalla Fondazione Armani, Marsocci riporterà al Cda presieduto da Leo Dell'Orco e nel quale verrà incaricata Silvana Armani come vicepresidente.