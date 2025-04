Giovanni Da Pozzo riconfermato vicepresidente nazionale di Confcommercio

Giovanni Da Pozzo è stato riconfermato alla vicepresidenza nazionale di Confcommercio per un secondo mandato quinquennale, con delega alle Regioni e alla organizzazione, che segue quello 2020-25.

Lo scorso 12 marzo l'assemblea di Confcommercio, in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica, della cultura e delle professioni, aveva "confermato per acclamazione Sangalli alla guida della Confederazione, un rinnovo che sancisce l'impegno della maggiore associazione di categoria italiana a sostegno del terziario, in un momento di grande incertezza e di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali", riporta una nota.

Ora il Consiglio, su proposta dello stesso presidente nazionale, ha completato la squadra dei vicepresidenti, di cui appunto continuerà a far parte Da Pozzo.

"Dopo gli anni della pandemia, ci sono stati quelli delle guerre - è il suo commento - vicende epocali che impongono necessariamente una revisione dei piani delle istituzioni e dell'economia. Il ruolo di Confcommercio resta fondamentale in questo contesto. Siamo una grande squadra condotta da un grande presidente, Carlo Sangalli".