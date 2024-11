'Giovani, sfide e lavoro', la Cna si confronta sul futuro

A "Giovani e lavoro, sfide e soluzioni per artigiani e Pmi" è dedicato quest'anno il più importante appuntamento annuale della Cna, domani a Roma, all'auditorium del Massimo, in via Massimiliano Massimo 1, con inizio alle 11. In apertura dei lavori il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale seguirà il monologo teatrale di Daniele Monterosi "Giovani e lavoro". Poi spazio ai giovani, testimoni del rapporto tra nuove generazioni e lavoro. Segue la performance di stand-up comedy dell'artista Francesco Fanucchi. A seguire l'impegno della Cna con la relazione del presidente Dario Costantini. Interverranno Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, e Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione.