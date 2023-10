Giovani per l'Ambiente, partono le proposte di Youth4Climate

Domani prende il via l'evento "Youth4Climate: Sparking Solutions 2023", che fino al 19 ottobre riunirà a Roma 130 giovani under 30 provenienti da 63 Paesi, per discutere sull'azione da intraprendere per il Clima. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il Centro del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) di Roma, organizza questa iniziativa globale lanciata alla preCop26 nel 2021 e consolidata nel tempo fino a diventare un evento permanente per i giovani impegnati nella causa ambientale. Con Youth4Climate si vuole promuovere, in vista della Cop28 di Dubai, un dialogo attivo tra giovani e attori internazionali, partendo dai 1.143 progetti presentati a New York lo scorso settembre, da cui verranno selezionati i 40 migliori. L'evento si articola in tre giorni di lavori: i primi due a Palazzo Rospigliosi, l'ultimo nella Casina di Macchia Madama. L'apertura della giornata di domani sarà affidata all'Inviato Speciale Italiano per il Clima Francesco Corvaro e al Coordinatore del Centro Undp di Roma Agostino Inguscio, mentre mercoledì 18 aprirà i lavori il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Giovedì 19 ottobre, giornata conclusiva, sarà dedicata alla premiazione dei progetti, alla presenza del Ministro Pichetto e del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Inoltre, verrà diffuso un videoclip del maestro Giovanni Allevi dedicato ai giovani della Youth4Climate e, per concludere l'evento, il Colosseo verrà illuminato con il logo di Youth4Climate.