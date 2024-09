'Giovani incerti su lavoro, 73% senza attività orientamento'

Il 57% dei ragazzi italiani tra i 15 e i 28 anni non ha una visione chiara del lavoro che intende svolgere in futuro e delle competenze professionali da sviluppare. Il 73%, inoltre, non ha mai svolto attività di orientamento. Questi dati, il primo fornito da Inapp e il secondo da Eumetra in collaborazione con Factanza Media, indicano "quanto le nuove generazioni siano disorientate di fronte alla scelta del loro percorso lavorativo". Altri dati del report mettono in luce una situazione ancora più preoccupante: su un campione di più di 1.500 individui, tra chi ancora studia solo il 21% degli intervistati ha le idee chiare su quale lavoro intraprendere una volta terminati gli studi, mentre il 49% dichiara di non avere, o di avere solo una conoscenza superficiale, degli sbocchi professionali nel settore di interesse. In riferimento alle modalità di ricerca del lavoro, solo il 13% dei giovani ha ricevuto una spiegazione su come affrontarle, mentre il 29% ha dovuto imparare autonomamente e al restante 58% non è stato fornito alcun orientamento. Factanza Media punta così sui social con delle pillole video dal titolo (Dis)orientati nel quale si visitano i luoghi di lavoro e si raccolgono testimonianze dirette da chi le svolge quotidianamente.