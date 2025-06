Giovani Imprenditori di Confindustria: "Serve una visione di sviluppo a lungo termine"

Dai Giovani Imprenditori di Confindustria un "messaggio alla politica e alle istituzioni italiane: serve una visione lunga di sviluppo. I fondamentali sono stabili, ora andiamo oltre. Il momento è adesso". La presidente, Maria Anghileri, dal convegno di Rapallo degli industriali under 40, avverte: "L'Italia, seconda manifattura d'Europa e fra i più grandi esportatori al mondo, è il Paese dell'industria", "Se in un Paese così l'obiettivo è galleggiare per altri 20 anni la nostra risposta è: no, grazie".

E dice: "Noi chiediamo al Governo di fissare un nuovo impegno fondamentale: il raddoppio, entro i prossimi 10 anni, degli investimenti pubblici sulla 'Filiera Futuro', che è fatta di natalità, istruzione, innovazione, di giovani imprese". Conclude: "Se il sogno americano ci appare oggi sfuocato, questo è il momento di costruire il nostro grande sogno italiano".