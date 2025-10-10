Giovani Confidustria, 'scriviamo insieme la manovra'

La leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, apre il convegno di Capri elencando proposte e priorità degli industriali under 40 per "una nuova promessa di futuro, che diventa realtà - avverte - solo se Governo, mondo produttivo e parti sociali la scrivono insieme". E dice: "Scriviamo insieme, allora, anche una legge di bilancio per la produttività". "Tutti sappiamo cosa manca: la crescita". "Serve una spinta", tra le proposte: "Potenziare l'agevolazione sugli investimenti in ricerca e sviluppo, i piani 4.0 e 5.0, ripristinare l'Ace o potenziare e semplificare l'Ires Premiale. Sono misure che premiano chi innova, chi scommette sul futuro, chi ha il coraggio di rischiare".