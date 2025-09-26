Giornata del turismo nel segno della trasformazione sostenibile

Quasi 690 milioni di turisti in giro per il mondo tra gennaio e giugno, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il +4% rispetto ai livelli pre-pandemici. Nonostante le guerre sempre più violente e le tensioni geopolitiche ed economiche internazionali sempre più preoccupanti, il turismo continua a registrare un forte slancio e una buona resilienza e si appresta a festeggiare la Giornata Mondiale 2025, che le Nazioni unite celebrano ogni 27 settembre, con la speranza di diventare sempre di più uno strumento di pace oltre che una grande fonte di sostegno alle economie locali, all'occupazione e ai mezzi di sussistenza. Quest'anno è dedicata al profondo legame tra il viaggiare e la sostenibilità ("Tourism and Sustainable Transformation").

Le celebrazioni ufficiali saranno ospitate quest'anno in Malaysia ma sono previste iniziative in tutto il mondo e l'organizzazione mondiale dedicata al turismo dell'Onu, l'UN Tourism, invita tutti a condividere le proprie immagini di festa anche sui social con gli hashtag #WTD2025 e #WorldTourismDay 2025.

Del fatto che la sostenibilità sia il cuore pulsante del turismo mondiale e una priorità per il governo è convinta la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che in un'intervista all'ANSA spiega: "È però necessaria una visione integrata e tridimensionale, per approcciarci alla sostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale, consentendoci in questo modo di affrontare delle sfide nella sua grande complessità. Sono infatti temi complessi, da affrontare facendo sistema. Credo fermamente che il concetto di sostenibilità non debba essere soltanto un'etichetta o una moda del momento, ma che invece debba essere un processo che va attenzionato, supportato e diretto con dei giusti interventi tramite politiche di investimento e di comunicazione".