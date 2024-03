Giornata del riciclo, Pichetto 'l'Italia è leader'

"L'Italia vuole mantenere il suo ruolo di leader nell'economia circolare, costruito in anni di impegno e investimenti nel riciclo. Nel negoziato europeo sul regolamento imballaggi, l'Italia ha fatto valere le proprie ragioni e lavorato senza sosta per dare valore a questo modello vincente, che ci ha permesso in grande anticipo di traguardare la maggior parte degli obiettivi continentali. Continueremo a farlo con determinazione". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto in occasione della celebrazione, oggi, della Giornata internazionale del riciclo, iniziativa nata nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza del riciclo e dell'utilizzo consapevole delle risorse. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - si legge in una nota - è impegnato, attraverso il Pnrr, nella realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, arrivando a finanziare, in particolare nelle Regioni con un deficit impiantistico, 1.085 progetti. A questi si aggiungono i "progetti Faro di economia circolare" su specifici materiali, quali carta e cartone, rifiuti elettrici ed elettronici, plastici, tessili: su queste iniziative risultano ad oggi sottoscritti tutti gli atti d'obbligo con i realizzatori. "La Giornata internazionale del Riciclo - aggiunge Pichetto - ci ricorda anche quanto conti investire nella sensibilizzazione e nella corretta informazione di cittadini e imprese, perché considerino il riciclo come un contributo diretto alla salvaguardia dell'ambiente: una sfida globale come questa non si decide a tavolino - conclude il ministro - ma ha bisogno di scelte consapevoli quotidiane e di comportamenti responsabili sul territorio".