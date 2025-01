Giorgia Meloni: Dialogo e soluzioni equilibrate per affrontare i dazi con gli Stati Uniti

"Il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sono il modo per affrontare" il tema dei dazi, "e quindi farò tutto quello che posso, e la strada che intendo percorrere è la strada che intendo suggerire, per trovare delle soluzioni insieme all'amministrazione americana". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita.

"La questione del surplus commerciale non è una questione che nasce con la presidenza Trump, è una questione che le amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 - ha osservato - tra Europa e Stati Uniti nel commercio di beni c'era un surplus a favore dell'Europa di oltre 150 miliardi. È un dato importante. E comprendo il punto di vista degli Stati Uniti: è la stessa questione che ad esempio noi poniamo nei confronti della Cina. Dopodiché, se si andasse a guardare al dato più complessivo e si coinvolgesse ad esempio il tema del commercio dei servizi, allora lì ci sarebbe un surplus commerciale a favore degli Stati Uniti di circa 100 miliardi, a dimostrazione che si tratta di economie complementari e interconnesse e che quindi diciamo uno scontro non conviene a nessuno".