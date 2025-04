Giorgetti,critiche Confindustria? Fatto quello che si poteva

Il decreto bollette è stato condiviso "anche con loro. Si è fatto quello che era possibile. Le critiche ex post ci stanno, le accettiamo. In tanti criticano, pochi ringraziano ma il governo fa quello che è giusto per i cittadini e le imprese". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a una domanda sulle critiche di Confindustria al decreto bollette a margine dei lavori del Fmi.