Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
20 set 2025
20 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Giorgetti, 'un pò di guerra a chi non fa pace col fisco'

"La rottamazione è sicuramente una richiesta che Salvini ha posto in termini significativi e pressanti, ma il termine non mi piace, mi piacerebbe parlare di pace fiscale con chi vuole farla, chi non vuole deve aspettarsi un po' di guerra": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al festival di Open.

Rispondendo a chi gli chiedeva come evitare che i contribuenti smettano di pagare dopo una o due rate, Giorgetti ha spiegato che si sta studiano "un metodo affinché il carico sia sostenibile e quindi le rate non diventino impossibili da mantenere" dopo le prime. "Dobbiamo dare la possibilità di sopravvivenza a chi ha questo problema, ma mettere anche una cesura netta verso chi non vuole la pace", ha aggiunto.

