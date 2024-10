Giorgetti, 'taglio cuneo per 1,3 milioni lavoratori in più'

Con la manovra 2025 il taglio del cuneo coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura attualmente in vigore. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, partecipando a Genova ad una evento della Lega sui due anni di governo. Rispetto alla norma in vigore quest'anno per i redditi fino a 35.000 euro, "arriviamo - ha aggiunto - ai redditi fino a 40.000 euro".