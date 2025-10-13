Giorgetti, su crescita pronti a usare spazi se il quadro cambia

"Il quadro generale del commercio mondiale non aiuta, anzi va in senso contrario e che ci ha costretto a ridimensionare in modo assai prudente ma realistico le prospettive di crescita nell'immediato e in futuro". Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto parlando con le associazioni di impresa negli incontri a Palazzo Chigi, secondo quanto riportano alcuni partecipanti. "Se la situazione internazionale - ha aggiunto - subirà un miglioramento inevitabilmente queste prospettive potranno migliorare e dunque avere delle ricadute positive sugli spazi da utilizzare".

"Tutti sono arrivati avendo visto quello che c'è e quello che non c'è: c'è una impostazione che tiene conto in maniera seria e responsabile dei vincoli in cui ci muoviamo", ha detto Giorgetti secondo quanto riportano alcuni partecipanti all'incontro. Vincoli, ha osservato che sono "la revisione del Pnrr che abbiamo avuto in Parlamento, i vincoli di finanza pubblica, gli impegni internazionali" sul fronte della difesa. Giorgetti ha osservato che "la legge di bilancio non è chiusa" dunque ha invitato a intervenire per eventuali spunti condivisi.