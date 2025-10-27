Giorgetti, su affitti brevi non è questione vita o di morte

"Il problema non sono i proprietari, il problema è Airbnb e tutto questo meccanismo che oggettivamente ha distrutto il mercato degli affitti di altro tipo. Dopodiché, ribadisco, non è una questione di vita o di morte". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, circa la vicenda degli affitti brevi. "Qui non c'è nessun intento di punire i proprietari, però bisogna capire se bisogna in qualche modo premiare le locazioni per abitazione oppure le locazioni per i turisti stranieri. Ecco, semplicemente questo", ha sottolineato il ministro.

Giorgetti ha quindi precisato che la misura della manovra sugli affitti brevi "non è che sia entrata per distrazione. Io non sono mai distratto. Perché quando curo i soldi di tutti, anche i tuoi, ho il dovere di essere sempre concentrato". Ma "come ho detto, il Parlamento c'è per migliorare perché io, come ministro dell'Economia, non ho la presunzione di fare tutte le cose giuste", ha concluso.