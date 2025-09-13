Giorgetti, quadro complicato su taglio Irpef e rottamazione

Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
13 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
"Quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle" e la riduzione delle "aliquote fiscali" al "ceto medio" costituiscono un "quadro su cui c'era una sicurezza", e che "lo dico con grande franchezza, si è complicato un po' con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo durante un incontro della campagna elettorale della Lega Valle d'Aosta in vista delle regionali del prossimo 28 settembre.

