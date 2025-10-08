Giorgetti, 'Pil in accelerazione, ma stima anno prudenziale'

"Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Tuttavia, tenendo conto dell'andamento delle variabili esogene internazionali, condizionate dal nuovo contesto macroeconomico internazionale, la stima di crescita annuale è stata prudenzialmente rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima di aprile, attestandosi ora allo 0,5 per cento (0,6 per cento nella media dei dati trimestrali)". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dpfp.

"D'altra parte, - ha aggiunto - l'esperienza ci ha mostrato che le stime iniziali sono spesso soggette a revisioni e che negli ultimi anni sono state sistematicamente riviste al rialzo.

"La sostenibilità della finanza pubblica regola la condotta di questo esecutivo, nella convinzione che sia necessaria ancor di più in presenza di grande incertezza sulle prospettive macroeconomiche future. In tale frangente, solo un uso accorto delle risorse disponibili può infatti consentire di fronteggiare eventuali shock negativi e al contempo proseguire nell'attuazione degli obiettivi prioritari del programma di Governo".

