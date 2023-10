Giorgetti, Patto per realizzare impegni Pnrr

Gli investimenti e le spese legate alle priorità europee, compresa la difesa, sono obiettivi politici strategici che le nostre regole fiscali non possono trascurare. Ciò è anche valido per gli impegni assunti nei Piani di ripresa e resilienza: gli Stati membri devono essere in grado di attuare le misure concordate. Lo ha affermato il ministro Giancarlo Giorgetti in merito alla riforma del Patto di stabilità Ue durante la sua partecipazione alla riunione dell'Ecofin a Lussemburgo.