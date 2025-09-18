Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
Giorgetti, non ci sono condizioni per accesso fisco a conti

'Resterà una proposta'

"È una vecchia proposta che rimarrà una proposta". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato la proposta della commissione tecnica sulle riscossioni che prevede l'accesso del Fisco alle informazioni sulle somme nei conti correnti. "A me non è ancora arrivata - ha aggiunto Giorgetti a margine della votazione sulla riforma della giustizia alla Camera -. Quando arriverà ovviamente leggerò, però non credo proprio ci siano le condizioni per fare una roba del genere".

