Giorgetti, la prossima manovra sarà seria e responsabile

"La prossima manovra non sarà lacrime e sangue ma seria e responsabile, come le due precedenti. Certamente ci sono complicazioni che derivano dall'applicazione del nuovo patto di stabilità ma non cambia la prospettiva. Avevamo già messo in conto le conseguenze del ritorno in vigore della regola del 3 per cento". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'ANSA in un'intervista esclusiva a margine del G20 a Rio.