8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Giorgetti, in 4 anni deficit ridotto di oltre 5 punti

'Alcuni dati sono migliori di quelli previsti'

Nel documento programmatico di finanza pubblica "alcuni dati sono migliori di quelli previsti: la revisione a consuntivo del 2024 ha portato un miglioramento di 4 decimali del livello del debito, che si attesta al 134,9%: un punto di partenza più favorevole che si trasmette agli anni successivi. Il rapporto deficit/pil scenderà stabilmente sotto il livello del 3% dal 2026, forse anche dal 2025, vedremo, ricominciando, per la prima volta dopo la pandemia, a registrare avanzi primari". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlando all'assemblea di Assonime. "Questo vuol dire - ha aggiunto - che dall'8,6% del 2022, in 4 anni avremo ridotto il deficit di oltre 5 punti e mezzo".

