Giorgetti, 'giusta aspettativa a pensionamento anticipato'

"Da parte mia - dice il ministro dell'Economia, Giancaro Giorgetti al question time - non rinnego la giusta aspettativa al pensionamento anticipato. Quello che è stato fatto nell'ultima legge di Bilancio era quello possibile relativamente al quadro di finanza pubblica complesso e io non mi affiderei alle indiscrezioni giornalistiche sul quadro di bilancio prossimo. Non si metta a leggere sui giornali quello che penso perché non corrisponde alla realtà".