Giorgetti, fare taglio Irpef tenendo sentiero in sicurezza

"Come è noto, il bilancio è fatto di entrate e di uscite. È un quadro complessivo in cui io ho degli obiettivi, il governo ha degli obiettivi. Ho anche la responsabilità di tenere il sentiero in sicurezza". "Queste cose si faranno mantenendo il sentiero in sicurezza, ed è questo il lavoro che dobbiamo fare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e naturalmente il giudizio di Fitch ci aiuta". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti rispondendo a una domanda sulle richieste di tagliare le aliquote Irpef. "Il taglio delle tasse lo chiedono tutti. Volete una notizia? Se fosse per me abolirei le tasse. Ma non si può fare".