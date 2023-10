Questa legge di bilancio "cerca di individuare un punto di equilibrio tra le legittime aspirazioni di una molteplicità di soggetti e i vincoli di bilancio", ha dichiarato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con la 40esima Assemblea Annuale dell'Anci. "Sto chiudendo per la trasmissione in Parlamento", ha aggiunto.