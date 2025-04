Giorgetti discute accordo commerciale con l'Europa: focus su tassazione digitale e difesa

"Diciamo che ci sono i presupposti per affrontare temi complicati in tempi complicati però lo spirito è quello giusto. C'è un'apertura da parte loro come c'è un'apertura da parte nostra nel discutere di quelli che sono i temi di oggi che non sono semplicemente i dazi ma anche quelli della tassazione del digitale e le spese della difesa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a chi gli chiedeva dell'incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent in vista di un possibile accordo commerciale con l'Europa.