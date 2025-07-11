Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
11 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Giorgetti, 'dall'economia italiana segnali positivi'

Ministro: il governo ha fatto la sua parte ora tocca alle banche

"L'economia italiana continua a dare segnali positivi" e dopo il "+0,3% del Pil nei primi tre mesi" il 2025 "ha già una crescita acquisita di +0,5% "con il massimo storico per l'occupazione e" dati confortanti per l'inflazione". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento all'assemblea Abi.

"Il governo e il Mef" in questi anni "hanno fatto la loro parte" con la disciplina di bilancio che ha portato al calo dello spread e al miglioramento del rating, elementi "che hanno avuto effetti positivi per le banche" e quindi ora "mi attenderei che gli istituti di credito approfittino del quadro mutato e tornino a fare le banche", aggiunge Giorgetti che ha esortato le banche a riconcentrarsi sull'attività di intermediazione e finanziamento dell'economia "guadagnando sul margine di interesse" e meno sulla gestione patrimoniale.

© Riproduzione riservata