Giorgetti, da rating benefici a banche, partecipino a sforzo

"Se voi oggi aprite le agenzie capirete che una serie di istituzioni finanziarie, a cominciare dalle banche sono state a loro volte beneficiate di un miglioramento del rating grazie al miglioramento del rating del paese, l'auspicio è che queste istituzioni che hanno beneficiato di un'azione collettiva partecipino ad uno sforzo di sistema per migliorare le condizioni, ad esempio alle imprese per l'accesso al credito e quant'altro". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento con 'Radici e futuro' organizzato da Il Gazzettino.

"Io non ho mai visto nessuno che è favorevole a pagare le tasse. Per definizione è un sacrificio, nella scienza delle finanze ci sono interi tomi che parlano del sacrificio fiscale e per questo dobbiamo dare un sollievo più possibile in base alla capacità di ciascuno di sopportare purtroppo questo sacrificio ha aggiunto.