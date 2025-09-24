Giorgetti, Credit Agricole-Bpm? Golden power anche per loro

"Io non ho obiezioni politiche, io ho una legge che devo far rispettare come ho fatto. Come l'ho fatta rispettare agli altri la farò rispettare per loro, c'è una legge e vale per tutti". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando in Senato, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se avesse un'obiezione politica ad una eventuale fusione Credit Agricole Italia e Bpm. A chi gli chiedeva se ipotizzasse anche un utilizzo del Golden power, il ministro ha risposto: "Mi riferisco appunto alla legge" sul golden power. Il ministro ha quindi aggiunto di non avere valutazioni, "perché non esiste l'operazione e quindi come faccio a fare valutazioni". Sul fatto che ci possa essere notificazione, ha aggiunto: "L'avranno notificato alla Banca d'Italia non al governo".