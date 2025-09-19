Giorgetti, bene lavoro su euro digitale, cruciali compensazioni

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto all'Eurogruppo per esprimere "apprezzamento per l'impegno e il lavoro svolto a livello europeo per una procedura chiara e trasparente per la definizione dei limiti di detenzione dell'euro digitale". E' cruciale che il modello di compensazione dei costi di gestione sia più basso delle tradizionali carte di pagamento, ha detto, segnalando trattarsi di priorità strategica per tutelare consumatori e mercato. "Deve garantire l'autonomia strategica, la resilienza del nostro sistema finanziario di fronte alle minacce esterne". Lo si apprende da una nota.