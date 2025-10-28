Giorgetti, banche in condizioni migliori, ma il credito è debole

"Nel nostro Paese larga parte del risparmio è canalizzata mediante il sistema bancario che oggi è nelle condizioni migliori per sostenere l'economia, come testimoniato dai principali indicatori di risparmio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con la Giornata mondiale del risparmio 2025. "L'afflusso di risparmio è elevato e continuo soprattutto nella componente dei depositi, i tassi di interesse continuano a diminuire. Si fa fatica però a comprendere come l'andamento del credito rimanga debole, soprattutto nella componente a lungo termine che dovrebbe sostenere l'attività di investimento e sia ancora in diminuzione verso le imprese più piccole", ha aggiunto.