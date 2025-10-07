Giorgetti, banche fanno mega profitti, contribuiscano

"Le banche fanno mega profitti e per me come ministro dell'economia le banche devono tornare a fare le banche". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad un convegno della Lega a Livorno in vista delle elezioni regionali di domenica in Toscana. "La banca nasce per prendere i risparmi, depositi e prestarli all'economia reale e in questo modo fa anche un'attività meritoria. Il problema è che oggi tante banche fanno enormi profitti non facendo queste attività ma gestendo la ricchezza", ha spiegato il ministro. "Oggi, tra l'altro, molti prestiti vengono erogati solo se c'è la garanzia dello Stato, che deve mettere la garanzia dell'80% del prestito che viene dato, quindi fare la banca e non assumendosi i rischi, quando c'è da prendere gli interessi attivi se li prendono loro, quando c'è la perdita se la deve prendere lo Stato", ha illustrato Giorgetti. "Non vogliamo perseguitare nessuno ma chiedere a tutti di fare quello che possono o che si possono permettere di fare", ha concluso il ministro.