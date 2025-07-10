Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Giorgetti, avviato confronto per uscire da deficit eccessivo

Il governo "conferma la sua volontà di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo a partire dal prossimo anno e per questo ha avviato opportune interlocuzioni con la commissione europea". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti spiegando che "l'uscita dalla procedura non è solo questione di stima e di autostima ma il superamento anche di raccomandazioni, che ogni anno fanno notizia e risultano anche politicamente fastidiose, riacquistando margine di agibilità e possibilità".

Giorgetti ha poi aggiunto che "per la prima volta non si parla di manovra correttiva: miracolosamente abbiamo fatto le previsioni giuste". "Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat il 30 giugno non vi è motivo di ritenere necessità di fare aggiustamenti di tali previsioni. Le cifre sono compatibili con un deficit al 3,3% nel 2025 e con il ritorno sotto il 3% nel 2026"

