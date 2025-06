Giorgetti, assoluta correttezza Mef su vendita 15% Mps

"Ho ribadito qui al Copasir l'assoluta correttezza dell'operato degli uomini e delle donne del Mef che hanno lavorato sull'operazione che è assolutamente identica in termini di procedura a quelle fatte precedentemente". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'audizione del Copasir sulla vendita del pacchetto del 15% di Mps. "La commissione europea ci chiede tantissime cose e noi rispondiamo su tante cose. Faccio presente che l'uscita da Mps si è chiusa con una lettera della Commissione europea che ha dato l'ok e ha detto che abbiamo puntualmente rispettato tutte le condizioni poste nel 2017 per perdere il controllo di Mps", ha aggiunto. "Questa lettera è arrivata all'inizio del 2025 ed eravamo molto contenti di questo. Adesso ovviamente c'è un commissario diverso e magari vorrà in qualche modo capire quello che ha fatto il precedente. Però siamo assolutamente tranquilli", ha concluso.