Gilberto Pichetto: Nuove leggi per l'energia pulita e la fusione nucleare in Italia

"Se a un convegno di cardiologia si manda il miglior oculista del mondo a parlare, forse qualcosa non funziona. E sovente capita anche questo: il dibattito sul nucleare viene portato avanti dall'esperto di oculistica. Dobbiamo superare questo, ed avere i piedi ben piantati". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a un evento a Padova del Consorzio Rfx per le ricerche sulla fusione nucleare.

"Il disegno di legge che il Cdm ha approvato lo scorso venerdì - ha proseguito Pichetto - prevede di dare un quadro regolatorio a questo paese, metterlo in condizioni di integrare la produzione di energia delle rinnovabili a nuove fonti rinnovabili: la fissione nel primo momento, poi la fusione, per avere energia pulita e sufficiente a mantenere ricco il nostro paese".

"Decarbonizzare non si può farlo solo con i proclami, solo con l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico - ha detto ancora il ministro -. Quando abbiamo approvato il Piano nazionale energia due anni fa, il Pniec, i tecnici mi hanno detto che fra 20-25 anni avremo più del doppio della domanda di energia elettrica. Hanno detto 'mettiamo 700 terawatt'. Mi sono detto, 'ma non è che esageriamo?'. Oggi, col boom dei data center e dell'intelligenza artificiale, comincio ad avere il dubbio di aver sottostimato la domanda futura. Questo ci pone il dovere di dare delle risposte. E le risposte non si danno dal punto di vista emotivo, mi piace o non mi piace. Bisogna essere seri, affidarsi alla scienza, dare tutte le garanzie".

"I governi devono governare, e governare vuol dire guardare più avanti rispetto alla propria permanenza - ha detto ancora il ministro -. Io mi sono mosso, abbiamo un disegno di legge che andrà in parlamento. Il parlamento farà tutte le sue valutazioni. Chi ci sarà, deciderà. Nel momento in cui anche sulla fissione si dovrà fare la valutazione, ci sarà qualcun altro, io sarò uno spettatore. Ma avrò la soddisfazione di aver fatto qualcosa per le nuove generazioni, di aver fatto qualcosa per questo paese".