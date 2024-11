Giappone: produzione industriale +3% in ottobre

Aumenta per il secondo mese consecutivo la produzione industriale in Giappone sostenuta dalle forti esportazioni di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, ma rimane la cautela in previsione di un possibile inasprimento delle tariffe sul commercio internazionale, in vista della nuova presidenza Usa. Secondo il rapporto preliminare del Ministero dell'Economia, in ottobre l'output ha segnato un progresso del 3% rispetto al +1,6% rivisto al rialzo del mese precedente. Il Ministero nipponico ha comunque mantenuto la valutazione di settembre sul ciclo produttivo, confermando la fase di incertezza dell'attuale congiuntura economica: dei 15 settori industriali presi in considerazione dall'indagine governativa, infatti, 11, tra cui la produzione di macchinari per i veicoli a motore, hanno registrato un aumento, mentre quattro, tra cui i dispositivi elettronici, segnano una flessione. In base al tradizionale sondaggio condotto tra le aziende manifatturiere del Paese, si prevede un calo della produzione del 2,2% a novembre e una contrazione dello 0,5% a dicembre.