Giappone, inflazione rallenta al 3,1% in luglio

Rallenta per il secondo mese consecutivo l'inflazione in Giappone, malgrado il costante rialzo dei prezzi dei generi alimentari, in particolare l'andamento delle quotazioni del riso. In luglio l'indice dei prezzi al consumo vede un aumento del 3,1%, e segue il 3,3% di giugno, facilitato dalle sovvenzioni governative sulle bollette energetiche. L'indice di riferimento rimane sopra l'obiettivo del 2% della Banca del Giappone dall'aprile 2022. Nello specifico, i prezzi dei generi alimentari, escluso il cibo fresco, sono saliti dell'8,2%, mentre quelli dell'energia sono scesi dello 0,9%, dopo l'aumento del 2,9% in giugno. I prezzi del riso, pur rimanendo alti, hanno iniziato a rallentare, con un incremento del 90,7% nel mese di riferimento dopo il rialzo del 100,2% a giugno.